Путин подписал указ об отсрочках от призыва на военную службу
Москва, 6 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Новый указ главы государства вносит изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
Ранее Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» рассказал о том, что отсрочка будет предоставлена студентам, впервые получающим образование.