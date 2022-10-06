Москва, 6 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Новый указ главы государства вносит изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» рассказал о том, что отсрочка будет предоставлена студентам, впервые получающим образование.