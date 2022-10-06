Грозный, 6 октября 2022, 08:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России из-за количества введенных против него США и странами ЕС санкций. Сертификаты, подтверждающие внесение его в число рекордсменов, были вручены 5 октября, в день рождения чеченского лидера, главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.
Он также сообщил, что удостоен золотой медали Клуба мировых рекордов. Получая награду и сертификаты он отметил, что очень счастлив, и не от того, что находится в санкционных списках, а потому что является защитником ислама, традиций чеченского народа, безопасности России.