Грозный, , 08:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России из-за количества введенных против него США и странами ЕС санкций. Сертификаты, подтверждающие внесение его в число рекордсменов, были вручены 5 октября, в день рождения чеченского лидера, главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главный редактор и основатель Книги рекордов России, президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко вручил мне сертификаты двух рекордов — «наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека» и «наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что удостоен золотой медали Клуба мировых рекордов. Получая награду и сертификаты он отметил, что очень счастлив, и не от того, что находится в санкционных списках, а потому что является защитником ислама, традиций чеченского народа, безопасности России.