Нальчик, , 08:50 — REGNUM Новую партию принадлежностей и предметов экипировки нашим бойцам — военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации из Кабардино-Балкарии, направили власти республики. Об этом 5 октября сообщил глава региона Казбек Коков в своём телеграм-канале.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

«Сегодня направляем очередную партию принадлежностей и предметов экипировки нашим бойцам — военнослужащим, призванным из Кабардино-Балкарской Республики в рамках частичной мобилизации», — написал он в своём сообщении, уточнив, что в неё войдут, в том числе 300 пар теплой обуви и столько же спальных мешков и ковриков.

Также Коков указал, что объёмы производства на территории республики экипировки для обеспечения потребностей как подразделений с призванными жителями региона, так и 58 армии и Министерства обороны России в целом будут увеличены.

Кроме того, глава республики добавил, что её власти планируют наладить работу по формированию резерва элементов обмундирования на зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что ранее введённая в регионе единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей также будет распространена и на добровольцев.