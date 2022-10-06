Киев, , 08:50 — REGNUM Новый санкционный список был сформирован и одобрен киевским режимом. Об этом 5 октября сообщил ряд подконтрольных Киеву СМИ.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ограничения были введены в отношении более 3,6 тыс. физических и юридических лиц из России. В числе прочих, санкции коснулись певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, телеведущей Регины Тодоренко, а также олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски.

Кроме того, в санкционный список были включены глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители высшего руководства России и их родственники, а также командование Вооруженных сил РФ.

В санкционном списке оказались также компании «Татнефть», «Татойл» и «ЛУКОЙЛ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2024 года из-под санкций Болгарии выведены российские компании — поставщики автомобильного топлива.

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