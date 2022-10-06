Киев, 6 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Новый санкционный список был сформирован и одобрен киевским режимом. Об этом 5 октября сообщил ряд подконтрольных Киеву СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Ограничения были введены в отношении более 3,6 тыс. физических и юридических лиц из России. В числе прочих санкции коснулись певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, телеведущей Регины Тодоренко, а также олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски.

Кроме того, в санкционный список были включены глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители высшего руководства России и их родственники, а также командование Вооруженных сил РФ.

В санкционном списке оказались также компании «Татнефть», «Татойл» и «ЛУКОЙЛ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2024 года из-под санкций Болгарии выведены российские компании — поставщики автомобильного топлива.