Екатеринбург, 6 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Семь металлотрейдеров, пять из которых зарегистрированы в Екатеринбурге, обжаловали штраф в 1,77 млрд рублей за картельный сговор. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ФАС России направила иск в суд с требованием наложить на металлотрейдеров крупный штраф. Служба обвинила торговцев металлами в сговоре для поддержания высоких цен на торгах. Апелляцию трейдеров рассмотрел Арбитражный суд. Инстанция не нашла нарушения закона в деятельности компаний.

Суд постановил, что подобные договорные отношения находятся в пределах закона, поскольку являются вертикальными. Трейдеры не находятся в конкурентных отношения. Они закупают металл только у одной компании, которая в свою очередь также имеет поставщика.