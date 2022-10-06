Вашингтон, 6 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Российский посол в США Анатолий Антонов намерен посетить гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, на следующей неделе. Об этом посол заявил в эфире Первого канала.

DR04 Тюрьма

Дипломат отметил, что впервые официально сообщает о своём намерении. Посещение Бута запланировано через неделю.

«Разрешение на это получено, надеюсь, что искусственных препон с американской стороны создано не будет», — сказал Антонов.

Посол добавил, что намерен посетить и других российских заключённых: IT-эксперта Александра Винника, которого содержат в Калифорнии, затем хакера Романа Селезнева. Разумеется, что все соотечественники — в пуле внимания, отметил он.

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