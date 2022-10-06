Ярославль, 6 октября 2022, 08:48 — REGNUM Восемь инвестиционных соглашений на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» от лица правительства Ярославской области подписал губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщает правительство региона.
Согласно подписанным соглашениям в Ярославле планируется постоить предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В Тутаеве мощность завода по производству мороженого будет увеличена до 6 тысяч тонн в месяц.
В рамках «Золотой осени» Михаил Евраев принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии выставки стала продовольственная безопасность в России и мире.
Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с Министерством сельского хозяйства России обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе.
Михаил Евраев добавил, что выставка «Золотая осень» — прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами.
Выставка «Золотая осень» проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Ярославская область представляет более 20 видов продукции. В числе участников во главе с правительством области — АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ООО «КЦК «Аронап» и другие товаропроизводители.