Ярославль, 6 октября 2022, 08:48 — REGNUM Восемь инвестиционных соглашений на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» от лица правительства Ярославской области подписал губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев на выставке «Золотая осень»
Михаил Евраев на выставке «Золотая осень»
yarregion.ru
«Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму — 8 млрд рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области, — сказал Михаил Евраев. — Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта».

Согласно подписанным соглашениям в Ярославле планируется постоить предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В Тутаеве мощность завода по производству мороженого будет увеличена до 6 тысяч тонн в месяц.

В рамках «Золотой осени» Михаил Евраев принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии выставки стала продовольственная безопасность в России и мире.

«У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые ещё не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов — как из региона, так и со всей России», — сказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с Министерством сельского хозяйства России обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе.

«Мы плодотворно сотрудничаем с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов, — отметил Михаил Евраев. — Важны не только новые производства — необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. Поэтому мы все наши проекты ведем на всей территории области, чтобы все жители увидели перемены. Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села».

Михаил Евраев добавил, что выставка «Золотая осень» — прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами.

Выставка «Золотая осень» проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Ярославская область представляет более 20 видов продукции. В числе участников во главе с правительством области — АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ООО «КЦК «Аронап» и другие товаропроизводители.