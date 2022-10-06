Ярославль, 6 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Восемь инвестиционных соглашений на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» от лица правительства Ярославской области подписал губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщает правительство региона.

yarregion.ru Михаил Евраев на выставке «Золотая осень»

«Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму — 8 млрд рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области, — сказал Михаил Евраев. — Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта».

Согласно подписанным соглашениям в Ярославле планируется постоить предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В Тутаеве мощность завода по производству мороженого будет увеличена до 6 тысяч тонн в месяц.

В рамках «Золотой осени» Михаил Евраев принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии выставки стала продовольственная безопасность в России и мире.

«У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые ещё не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов — как из региона, так и со всей России», — сказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с Министерством сельского хозяйства России обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе.

«Мы плодотворно сотрудничаем с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов, — отметил Михаил Евраев. — Важны не только новые производства — необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. Поэтому мы все наши проекты ведем на всей территории области, чтобы все жители увидели перемены. Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села».

Михаил Евраев добавил, что выставка «Золотая осень» — прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами.

Выставка «Золотая осень» проходит в Подмосковье с 5 по 8 октября. Ярославская область представляет более 20 видов продукции. В числе участников во главе с правительством области — АО «Ярославский бройлер», ЗАО «Атрус», ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ООО «КЦК «Аронап» и другие товаропроизводители.