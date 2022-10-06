Уфа, , 08:53 — REGNUM 300 млн рулей намерен направить инвестор на создание завода по производству медицинских изделий в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Шприц (сс) Bru-nO

Сообщается, что минэкономразвития России включило компанию-инвестора в реестр резидентов территории опережающего развития «Кумертау» Башкирии.

Отмечается, что руководство предприятия планирует направить свыше 300 млн рублей на организацию производства широкой номенклатуры медицинских инъекционных шприцев для медучреждений и гражданского сектора.

«Новый резидент территории опережающего развития «Кумертау» планирует реализовать проект в течение 2022−2028 годов. На производстве создадут 96 рабочих мест. Производимая продукция будет реализовываться медицинским учреждениям Башкирии и близлежащих областей путем прямых продаж, посредством онлайн площадок медицинских товаров, а также через сайт предприятия», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что предприятие намерены выпускать до 150 млн изделий ежегодно, годовой объем производства составит более 681 млн рублей.

Напомним, что статус резидента территории опережающего развития в Башкирии присвоен 123 предприятиям. Инвесторы уже направили в экономику республики около 6,5 млрд рублей, создав свыше более 4,5 тысяч новых рабочих мест.