Донецк, 6 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Руководство Донецкой Народной Республики работает над созданием свободной экономической зоны, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это и обнуление многих налогов: налога на имущество, на землю, на прибыль, а также другие преференции.