Сеул, 6 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 6 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Schriever.af.mil Ракета

Согласно опубликованным данным, представители двух стран выразили «серьезную озабоченность» в связи с испытанием Пхеньяном двух баллистических ракет малой дальности.

Стороны призвали КНДР немедленно прекратить свои провокации, подчеркнув, что данные пуски являются явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

В этот же день Ким Гон провел телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси

Дипломаты договорились активизировать двустороннее и трехстороннее сотрудничество, а также жёстко реагировать на ракетные угрозы со стороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из пхеньянского района Самсок в сторону Японского моря. Первая их них, преодолевшая 350 км, достигла высоты 80 км и скорости около 5 Махов. Вторая, пролетевшая 800 км, поднималась на высоту около 60 км. Развивала скорость до 6 Махов.

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