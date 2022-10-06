Мадрид, 6 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Германия и Испания выступают за прокладку газопровода Midcat через Пиренейские горы, который должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году, сообщает агентство Europa Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Указанный вопрос поднимался на встрече немецкого канцлера ФРГ Олафа Шольца и испанского премьер-министра Педро Санчеса в городе Ла-Корунья. Участники переговоров отметили, что ввод в строй объекта будет иметь «решающее значение».

Шольц и Санчес также заявили о необходимости вовлечь в проект «все заинтересованные стороны», намекая на президента Франции Эммануэля Макрона, который еще не одобрил строительство трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Олаф Шольц заявил, что власти Германии допустили ошибку, не создав необходимую инфраструктуру для импорта газа в ФРГ.