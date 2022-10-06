Берлин, 6 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На территории Германии 23 муниципалитета пожаловались на опасное положение. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Издание ссылается на коллективное письмо мэров, направленное главе МВД ФРГ Нэнси Фезер. Они просят о финансовой помощи, утверждая, что собственные ресурсы уже исчерпали.

В обращении сказано, что ресурсов на всех беженцев не хватает, при этом люди продолжают прибывать.