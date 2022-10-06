Москва, 6 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Москве на горячей линии по телефону 122 по вопросам частичной мобилизации начали принимать обращения от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщается на портале мэра столицы.

Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания Мобилизация

Ранее на горячую линию по вопросам частичной мобилизации принимались звонки только от частных лиц, теперь уточнить интересующую информацию могут и работодатели столицы, получившие повестки на своих сотрудников.

Отмечается, что в одной компании часто бывает несколько спорных случаев. Все обращения от юрлиц и ИП будут направлять в специальные группы разбора спорных случаев, созданные при военкоматах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Москвы открыла специальную горячую линию во вопросам частичной мобилизации 30 сентября.

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