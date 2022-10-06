Благовещенск, , 08:45 — REGNUM Сильную травму руки получила женщина, работающая проводницей в Амурской области. Она сорвалась с открытой платформы поезда во время движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерации профсоюзов региона.

Поезд Neu-Zwei

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Несчастный случай произошел в Тындинском районе. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, за ходом расследования следит федерация профсоюзов.

«Проводник упала с открытой платформы при движении поезда, в результате чего получила перелом руки. К сожалению, руку пришлось ампутировать», — отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области 5 октября женщину сбил грузовой поезд. Она госпитализирована с травмами.