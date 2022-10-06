Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве 5 октября прошла встреча госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева и министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава МИД Абхазии подчеркнул, что Абхазия заинтересована в изучении опыта Союзного государства, как эффективной интеграционной площадки», — сообщили в министерстве.

Глава абхазской дипломатии отметил, что большинство стран мира входят в различные интеграционные объединения. По мнению Ардзинбы, это происходит, чтобы успешно решать экономические вопросы.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось посещение президента Белоруссии Александра Лукашенко Пицунды.

Напомним, Лукашенко посетил Пицунду 28 сентября. При этом не сайте президента Белоруссии визит назвали посещением «северо-восточного побережья Чёрного моря». Бжанию в этой публикации не назвали президентом.