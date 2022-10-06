Пхеньян, , 08:41 — REGNUM Возвращение ударной группы США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan грозит дестабилизацией ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявили в министерстве обороны Северной Кореи.

Атомный авианосец Ronald Reagan U.S. Navy

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«КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьёзную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября у Корейского начались учения США и Южной Кореи с участием авианосца Ronald Reagan. Неделю назад авианосец покинул воды Южной Кореи, однако 5 октября стало известно, что он вернётся в порт страны на восточном побережье Корейского полуострова после ракетных пусков КНДР.

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