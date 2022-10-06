Черногорск, Хакасия, 6 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Черногорске перед судом предстанет 32-летняя местная жительница по делу о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребёнку. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

МВД Окно

По данным следствия, вечером 29 июня родители привели 1,5-годовалого сына к родственникам в общежитие и оставили на ночь. На следующее утро хозяйка комнаты оставила окно открытым, зная, что мальчик умеет самостоятельно забираться на подоконник.

«В результате неосторожных преступных действий обвиняемой, ребёнок самостоятельно, через стоящий рядом диван забрался на подоконник и выпал из открытого окна с высоты четвертого этажа», — отметили в ведомстве.

Мальчик скончался в автомобиле скорой помощи. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.