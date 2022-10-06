Москва, 6 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Отношения России и Бразилии носят стратегический характер, их развитие не зависит от исхода президентских выборов в этой стране. Об этом посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил по итогам первого тура выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Голосование на президентских выборах в Бразилии состоялось 2 октября. Более 50% голосов не набрал ни один из кандидатов, поэтому на 30 октября намечен второй тур. За поддержку избирателей борются бывший и действующий президенты Луис Инасиу Лула да Силва и Жаир Болсонару.

«Развитие нашего стратегического партнёрства с Бразилией не зависит от таких политических факторов, как победа того или иного политического деятеля», — сказал Лабецкий РИА Новости.

По его словам, за последние 20 лет это надёжно доказала история отношений Москвы и Бразилиа. Страны развивают отношения не только в политической, но и в экономической сфере.

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