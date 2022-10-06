Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Состояние нынешнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с 2008 году значительно выросло благодаря успешной торговле ее мужа на рынке ценных бумаг, сообщает со ссылкой на доклад New York Post.

Нэнси Пелоси RYAN SAAVEDRA

По данным доклада Washington Free Beacon, Пелоси, которая недавно поддержала введение запрета на торговлю ценными бумагами для законодателей и высокопоставленных чиновников правительства США, нарастила свои активы на $140 млн.

Пелоси, один из самых богатых членов Конгресса, категорически отрицает, что делилась какой-либо информацией со своим супругом — венчурным инвестором. Однако многие обращают внимание на то, что сделки Пола Пелоси совпали с важными решениями Конгресса.

Так, в июне он купил акции производителя видеокарт Nvidia всего за несколько недель до того, как Палата представителей рассмотрела законопроект о предоставлении субсидий отечественным производителям полупроводников на сумму более 50 миллиардов долларов. Супруг Пелоси скупил акции Tesla в марте, когда его жена настаивала на субсидиях на электромобили.