Пенза, , 09:38 — REGNUM На базе трех пензенских предприятий налажен пошив спальных мешков для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В Пензе шьют спальные мешки для мобилизованных Pnzreg.ru

На производстве ознакомились с ГОСТами, техническими условиями и приступили к выпуску необходимой экипировки. Перед швеями стояла задача сделать изделия водонепроницаемыми, легкими, комфортными, теплыми, способными выдерживать температуру до минус 10 градусов.

На одном из предприятий в день выпускают около 100 спальных мешков. Всего планируют пошить более 3 тыс. изделий.

Ранее ИА REGNUM передавало, уроженец Пензенской области стал фигурантом первого уголовного дела в России по факту уклонения от мобилизации.

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