Астана, 6 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Казахстане участники съезда правящей партии «Аманат» проголосовали за выдвижение действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом на новых, внеочередных выборах главы государства, сообщает 6 октября ТАСС.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Решение о выдвижении Токаева принято единогласно. Выборы состоятся 20 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что планирует идти на выборы не от какой-либо конкретной организации, а от широкой коалиции сил.