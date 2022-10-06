Петропавловск-Камчатский, , 08:37 — REGNUM Дополнительную экипировку призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Камчатского передадут власти региона. Об этом 4 октября сообщил краевой губернатор Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Дополнительная экипировка Информационный центр правительства Тюменской области

«Помогаем достойно собрать наших защитников в зону СВО. Передаём им тепловизоры, тактические прицелы и дополнительное оборудование», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона прикрепил к своему сообщению видеозапись, на которой показана разгрузка прибывшей в аэропорт Петропавловска-Камчатского экипировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для семей из Самарской области, главы которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, в регионе создадут социальные паспорта для того, чтобы, исходя из нужд такой семьи, оказывать ей поддержку.