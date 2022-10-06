Вашингтон, 6 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Представителям США следует понять, что Россия непреклонна в намерении защищать Крым и новые территории как свою неотъемлемую часть. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, мысль о защите российских регионов дипломаты всё время пытаются донести до своих американских собеседников.

«Твёрдо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — подчеркнул Антонов.

В американских СМИ, отметил он, увеличилось количество публикаций о возможных ударах «даже по Крыму, а также по новым территориям» РФ. Такие удары, как утверждается со ссылками на источники в Пентагоне, Вашингтон разрешает войскам киевского режима.

Кризис в отношениях России и США приобретает иное содержание. Речь идёт об ударах по российской территории американским оружием, что абсолютно неприемлемо, добавил Антонов.

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