Донецк, 6 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киев (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:00 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

В 06:32 каратели ВСУ вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.