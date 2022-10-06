Томск, , 08:32 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о поступающих вопросах от жителей о целях дополнительных сборов на экипировку мобилизованных. По его словам, Минобороны обеспечивает бойцов всем необходимым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Томская область провожает мобилизованных Администрация Томской области

Однако глава региона отметил важность обеспечения солдат не просто «по штатному расписанию», а вещами наивысшего качества. Поэтому он призвал использовать все возможности, чтобы заменить положенное по штату на лучшую экипировку.

«Например, сейчас на нашей фабрике «Царина» шьют первую тысячу спальников для наших ребят. Это зимние спальные мешки с температурой комфорта до — 15 градусов. Они намного удобнее, чем стандартные армейские спальники», — отметил глава области.

Средства на дополнительную экипировку для военнослужащих, по словам Мазура, поступают из трёх источников — из регионального бюджета, пожертвований от коммерческих предприятий и простых граждан.

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