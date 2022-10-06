Петропавловск-Камчатский, , 08:32 — REGNUM На Камчатке в результате подъёма воды после сильных дождей смыло два мостовых пролёта через реку Пымта на дороге в село Соболево, сообщили в краевом правительстве.

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Проезд является технологическим и его обслуживает компания «Газпром трансгаз Томск», специалисты которой выехали на место для оценки ситуации.

Повреждены два мостовых пролёта из пяти. Проезд временно закрыт. Добраться до села Соболево можно только с помощью воздушного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в подтопленное после сильных дождей село Соболево направили вертолёт МИ-8 с 10 спасателями, оперативной группой и гидрологом на борту.