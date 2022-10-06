«Фотограф — это одновременно охотник и охотничья собака»

Дарья Драй ИА REGNUM Фотопарад в Угличе

Тофик Шахвердиев

С 1 по 5 августа ярославский Углич стал столицей российской фотографии. Одномоментно на сотни фотоаппаратов делали снимки алых закатов над изгибами Волги, а местные кошки, несмотря на негласный запрет на их фотографирование, стали звездами тысячи карточек. Десятки лекций и самых известных фотографов России, выставки и конкурсы, а главное — живое общение профессионалов и новые знания — все это XII международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». О том, как это было, — в репортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотопарад в Угличе

Марина Каширская ИА REGNUM Торжественное открытие фотопарада

Марина Каширская ИА REGNUM Открытие фотопарада

Впервые фестиваль прошел в 2007 году под названием «Углич — лицо русской провинции». Он задумывался как проект, который должен был рассказать о небольшом туристическом городе. Но спустя 12 лет «Фотопарад в Угличе» стал площадкой, которая объединяет фотографов-любителей и профессионалов, которые в этой сфере работают не первый год. Именно здесь молодые фотографы могут не только научиться, но и заявить о себе и показать свои работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотосушка

Анна Кумицкая ИА REGNUM Углич

В 2018 году фестиваль посетили более 800 фотографов. Они приехали в Углич из 40 городов России, Молдовы, Дании, Казахстана, Германии и Белоруссии. Большинство из участников — примерно 70% — посетили фестиваль не в первый раз. Каждый из участников преследовал свои цели. Например, кто-то приехал исключительно ради оценки именитых мастеров на портфолио-ревю, а кому-то явно не хватало машины времени, чтобы посетить как можно больше лекций и мастер-классов. Как бы то ни было, каждый уехал из Углича с новыми знаниями и идеями.

Алексей Колчин ИА REGNUM Углич встречает туристов

Алексей Колчин ИА REGNUM Виды Углича

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Угличе

Программа фестиваля в 2018 году включила в себя несколько направлений. Это «Современная фотография», в рамках которой прошли лекции и мастер-классы о том, как создавать фотопроекты, работать с документальной фотографией и делать «говорящие» снимки на камеру мобильного телефона. Для любителей не создавать постановочные снимки, а фиксировать через объектив неповторимые моменты было разработано направление «Фотожурналистика». Отдельное направление — «Школа фотографии» — предназначалось не только профессионалам и увлеченным любителям, но и тем, кто только начал делать первые шаги в искусстве фотографии. Еще одним большим блоком лекций и мастер-классов стало направление «Классики». Участники фестиваля получили уникальный шанс сделать фотографии под руководством самых знаменитых российских мастеров: шестикратного лауреата премии World Press Photo Владимира Вяткина, Александра Тягны-Рядно, Михаила Геллера, Тофика Шахвердиева.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мастер-класс с Владимиром Вяткиным

Алексей Колчин ИА REGNUM Владимир Вяткин

Дарья Антонова ИА REGNUM Портфолио-ревю с мастерами фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виды Углича

Отдельный фестивальный день был посвящен портфолио-ревю. Любители и профессионалы представили свои работы на суд мастеров фотографии. Эта часть фестиваля является самой важной для многих фотографов, которые загодя записывались на аудиенцию к любимым мастерам. Впервые в 2018 году участники могли выставить не только одиночные фотографии и серии, но и фотокниги. Каждый получил обратную связь от профессионалов отрасли, которые посоветовали, как развивать проект, дополнять и продвигать его.

Дарья Антонова ИА REGNUM Портфолио-ревю с мастерами фестиваля

Дарья Антонова ИА REGNUM Портфолио-ревю с мастерами фестиваля

Марина Каширская ИА REGNUM Местные жители

В течение всего фестиваля участники могли поработать с техникой, предоставленной спонсорами для тестирования, а также сразу представить результат своей работы на суд общественности — на «фотосушках» и блиц-конкурсах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотосушка

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотосушка

Алексей Колчин ИА REGNUM Фотосушка

Еще одним отличием фестиваля от предыдущих стал «Вернисаж фотоклубов»: впервые фестиваль предоставил площадку для показа лучших работ фотоклубов и фотошкол. Теме возрождения фотоклубов в России была посвящена также лекция фотографа и историка фотографии Александра Китаева. Мастер рассказал о том, как зарождалось клубное движение в СССР, что привлекало фотографов в эти объединения и почему сейчас оно возрождается. Также этой теме был посвящен и завершающий программу фото-чай. Как рассказала заместитель председателя оргкомитета по формированию программы Мария Ващук, организаторы надеются, что в дальнейшем фестиваль станет центром притяжения фотографических коллективов и местом общения и обмена идеями. Начало этому уже положено: на «Фотопараде — 2018» собрались фотоклубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Липецка, Белгорода, Малоярославца и Алма-Аты.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вернисаж фотоклубов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вернисаж фотоклубов

Марина Каширская ИА REGNUM Вернисаж фотоклубов

Марина Каширская ИА REGNUM Угличские дожди

Несмотря на столь обширную программу, фестиваль — это не только обучение, но и праздник. Он начался с парада, прошедшего по улицам Углича. Под аккомпанемент местного оркестра участники прошли по городу, дав старт фотографической вакханалии, а закончился фестиваль «Ночью фотографов» и салютом.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Ночь фотографа»

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ночь фотографа»

Алексей Колчин ИА REGNUM Вечерняя Волга

Анна Кумицкая ИА REGNUM Вечерний Углич

К слову, для самих жителей Углича фестиваль на этом не закончился — еще несколько недель они смогут увидеть выставки, открывшиеся на фестивале (всего их было 11). А участники фотопарада увезли домой воспоминания о маленьком провинциальном городке из Золотого кольца — о его церквях и камерных музеях, теплоходах с шумными туристами и эксцентричных местных жителях. Впечатлений хватит до следующего года — а пока настало время делиться фотографиями и совершенствовать мастерство.

Алексей Колчин ИА REGNUM С выставки на выставку

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа звонаря

Марина Каширская ИА REGNUM Углич в деталях

Марина Каширская ИА REGNUM Углич в деталях

Алексей Колчин ИА REGNUM Угличский лён