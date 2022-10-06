Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит про деолигархизацию так, будто она поддерживает недемократические призывы ряда оппозиционных лидеров. Об этом 5 октября заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он привёл в пример одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатию Деканоидзе, которая настаивает на том, чтобы под закон о деолигархизации попал основатель «Мечты», крупнейший бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Если это подразумевает: «подогнать его под конкретного человека, к которому они хотят», то есть к Бидзине Иванишвили, это значит, что мы отодвигаем в сторону принципы права и принципы демократии. Это противоречит принципам права», — сказал Мдинарадзе.

Депутат заявил, что нужно уточнить позицию Дегнан, иначе возникают подозрения, что она поддерживает Деканоидзе. Он призвал американского посла ясней высказываться.

Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии. В оппозиции заявили, что это будет политическим преследованием оппонентов.

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