Тбилиси, 6 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит про деолигархизацию так, будто она поддерживает недемократические призывы ряда оппозиционных лидеров. Об этом 5 октября заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Он привёл в пример одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатию Деканоидзе, которая настаивает на том, чтобы под закон о деолигархизации попал основатель «Мечты», крупнейший бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Если это подразумевает «подогнать его под конкретного человека, к которому они хотят», то есть к Бидзине Иванишвили, это значит, что мы отодвигаем в сторону принципы права и принципы демократии. Это противоречит принципам права», — сказал Мдинарадзе.

Депутат заявил, что нужно уточнить позицию Дегнан, иначе возникают подозрения, что она поддерживает Деканоидзе. Он призвал американского посла ясней высказываться.

Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии. В оппозиции заявили, что это будет политическим преследованием оппонентов.