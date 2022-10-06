Москва, 6 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В августе 2022 года импорт российских товаров в США по сравнению с июлем ($484,8 млн) увеличился на 7,7% и составил $522,1 млн, передают РИА Новости со ссылкой на данные главного статистического ведомства США — Бюро переписи.

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Объем импорта товаров из России РФ в США в июле достиг минимального значения с января 2004 года ($459 млн). В июне данный показатель составлял $661,1 млн, в мае — $1,1 млрд, в апреле — $2,08 млрд, в марте — $2,74 млрд.

При этом экспорт товаров из США в Россию в августе сократился до $66,8 млн по сравнению с $82,5 млн в июле. В июне этот показатель составлял $58 млн, в мае — $77,4 млн, в апреле — $89,1 млн.

По данным американского бюро статистики, по показателям импорта товаров в США Россия занимает 27-е место, по объему экспорта американских товаров — 67-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ограничений, которые ввели власти США, американский импорт в России может снизиться до нуля.

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