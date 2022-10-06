Самара, , 08:29 — REGNUM Для семей из Самарской области, главы которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, в регионе создадут социальные паспорта для того, чтобы, исходя из нужд такой семьи, оказывать ей поддержку. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе областного правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах — устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора», — приводит пресс-служба слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в ходе встречи с мобилизованными.

Также глава региона уточнил, что вопрос о создании таких социальных паспортов рассмотрят в ходе оперативных совещаний в правительстве Самарской области, а главы городов и районов станут отчитываться о проделанной работе в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что указ о поддержке семей жителей Москвы, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.