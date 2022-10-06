Красноярск, 6 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Мобилизованные красноярцы с гордостью идут защищать нашу Родину. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в мэрии Красноярска.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Они уверены, что вернутся с Победой к родным и близким. С верой и нашей поддержкой. Спасибо, ребята!» — пишет телеграм-канал горадминистрации.

Один из мобилизованных — Денис N. — отметил, что «сибиряки всегда отличались, особенно крепкие деревенские ребята.

Тем, кто остался ждать, он пожелал надеяться на лучшее.

«Тем, кто остаётся, надо просто ждать. Ждать и надеяться. Представлять, что он рядом. И человек вернётся. Это точно!» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Мобилизованным жителям края назначены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.