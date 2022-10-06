Севилья, Испания, , 08:26 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Севилья» отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба команды.

Юлен Лопетеги Кирилл Венедиктов

Отставка произошла сразу после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «Севилья» проиграла со счётом 1:4. Для испанской команды это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше турнира. Команда набрала одно очко в трёх матчах и занимает третье место в группе G.

В чемпионате Испании команда «Севилья» идёт на 16-м месте. После семи туров на счету команды пять очков.

Лопетеги возглавлял «Севилью» с 2019 года. В сезоне 2019/20 команда под его руководством выиграла Лигу Европы. До этого он работал в «Райо Вальекано», португальском «Порту», мадридском «Реале» и сборной Испании.

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