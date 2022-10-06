Москва, , 08:26 — REGNUM По итогам дня 5 октября нефть марки Brent подорожала на 2,19%, до $93,66. Цены на нефть выросли после новостей о решении ОПЕК+ сократить добычу в ноябре на 2 млн б/с, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Мольба президента США Джо Байдена об увеличении добычи не была услышана. Альянс решает свои задачи и опасается обвала цен в случае рецессии.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,36 млн баррелей, до 429,2 млн баррелей (прогноз был +1,8 млн баррелей).

Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей), дистиллятов — на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн).

Также дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают новости о восьмом пакете антироссийских санкций, в котором ожидается ввести потолок цен на нефть из России. ОПЕК+ при своем решении тоже это учли.

Введение потолка цен может привести к временному сокращению ее добычи в РФ. Это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках.

Лучше сразу сократить добычу. На этом фоне ожидается продолжения роста цен на нефть до 96 за баррель.

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