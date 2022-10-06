Берлин, , 08:26 — REGNUM Пилоты авиакомпании Eurowings, бюджетного подразделения Lufthansa, 6 октября проведут однодневную забастовку, и компания сообщает, что сделает всё возможное, чтобы минимизировать ее последствия, как передает агентство Reuters.

Самолет авиакомпании Eurowings aviationnews.eu

Авиакомпания заявила, что, вероятно, забастовка затронет около 30 000 пассажиров, так как будет остановлено около половины рейсов, которые обычно составляют более 500 в день.

Акция коснется только рейсов Eurowings Germany, но не Eurowings Europe.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit, объявивший о забастовке после десяти неудачных раундов переговоров с руководством компании, добивается того, чтобы Eurowings снизила нагрузку на пилотов, например сократив количество времени, которое пилот должен находиться на службе, или увеличив время отдыха.

Член совета директоров Eurowings Кай Дуве заявил, что их требования ставят под угрозу саму жизнеспособность авиакомпании.

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