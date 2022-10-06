Благовещенск, 6 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Амурской области активно перечисляют деньги на гуманитарную помощь военнослужащим, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Всего жители региона собрали уже 5,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Деньги переводят на счёт социального центра «Доброта». Самую большую сумму для мобилизованных отправило одно из сельскохозяйственных предприятий Амурской области. Крупные взносы также делали предприниматели, компании и депутаты региона.

«На что конкретно направят благотворительные взносы, будет решать специальный штаб», — отметили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи мобилизованных резервистов из Амурской области могут обращаться за помощью в специальный центр. Структура начала работать 6 октября в Благовещенске.