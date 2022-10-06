Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Страной-партнёром международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге станет Белоруссия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторгоа России.

Беларусь Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Участие Беларусии в качестве страны-партнёра в «Иннопроме» послужит дополнительным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами», — отметили в ведомстве.

Ежегодно «Иннопром» собирает представителей компаний из России и из-за рубежа, представляющих свои инновационные разработки и проекты. Отметим, тринадцатая выставка «Иннопром» пройдёт в Екатеринбурге с 1- по 13 июля 2023 году. В 2022 году страной-партнёром выставки являлся Казахстан.