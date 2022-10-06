Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Закон о борьбе с олигархами киевского режима не учитывает специфику Грузии, заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан 5 октября журналистам.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Это вопрос, с которым борются многие страны, в том числе и моя. Существуют разные пути, к которым обращаются страны, и я думаю, что каждая страна должна рассмотреть этот вопрос и найти собственный выход», — сказала американский дипломат.

Она призвала в законопроекте о деолигархизации сделать так, чтобы исключить ненужное влияние на мнение население и его политическую волю. Дегнан рекомендует обеспечить прозрачность голосования и предоставить равные права для всех.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в «Мечте» заявили, что в случае применения киевского законодательства, Иванишвили не является олигархом, зато олигархи есть в оппозиции.

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