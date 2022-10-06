Бразилиа, , 08:23 — REGNUM Реальные причины, которые привели к началу российской спецоперации на территории б. УССР осознают в Бразилии. Такое мнение высказал посол России в Бразилиа Алексей Лабецкий в беседе с РИА Новости.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат пояснил, что несмотря на свою принципиальную позицию, закреплённую в голосовании по резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России на территории б. УССР, в Бразилии вполне отдают отчёт о причинах начала спецоперации. Свидетельством понимания бразильцами ситуации является, по мнению Лабецкого, отрицание антироссийского санкционного режима и попыток вывести Россию из системы международных организаций.

«Мы высоко ценим это понимание и это взаимодействие», — указал российский дипломат.

Кроме того, Лабецкий отметил, что главы МИД обеих стран неоднократно встречались за последнее время. Также представители России и Бразилии активно взаимодействуют на различных площадках в Женеве, в Риме и в Совбезе ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Бразилии Лабецкий рассказал о безрезультатных попытках властей США убедить правительство Бразилии ввести санкции против России.

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