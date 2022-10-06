Донецк, 6 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики работают над созданием особой экономической зоны. Об этом сообщил глава правительства республики Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он рассказал, что в ДНР могут обнулить ряд налогов. Среди них — налог на имущество, на землю и на прибыль. Также бизнес может получить и иные преференции.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась и свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе», — приводит слова Хоценко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки три жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны боевиков.