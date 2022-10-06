В Саратове разобрались в конфликте с мобилизованными из Оренбуржья
Оренбург, 6 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Саратове улажен конфликт, который возник между мобилизованными из Оренбургской области и начальством местного полка. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Он пояснил, что «у ребят нет претензий к условиям в части». По его словам, вопросы носили исключительно личный характер.
«Будем разбираться индивидуально», — добавил глава региона в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что группа мобилизованных из Оренбуржья написала жалобу главе государства о том, что в учебном центре Саратова плохие условия содержания, и об оскорблениях со стороны полковника.
Как рассказал Паслер, после этого на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.
«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», — указал губернатор.
По его словам, также были проверены сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске.
«Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», — заявил Паслер.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября из Бузулука Оренбургской области на боевое слаживание был отправлен третий эшелон мобилизованных резервистов.
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