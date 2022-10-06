Сеул, 6 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц сократились на $19,66 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец сентября 2022 года валютные резервы страны составили $416,77 млрд.

Известно, что нынешнее сокращение является самым большим с октября 2008 года.

В ЦБ пояснили, что резкое сокращение валютных резервов связано с мерами по смягчению волатильности на валютном рынке, снижением конвертации валют в связи с продолжающимся укреплением доллара США и сокращением депозитов в иностранной валюте в финансовых учреждениях.

Ценные бумаги сократились на $15,53 млрд, до $379,4 млрд, а депозиты — на $3,71 млрд, до $14,19 млрд.

По состоянию на конец августа Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам.