Москва, , 08:21 — REGNUM Указ о поддержке семей жителей Москвы, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он написал об этом 5 октября в своём телеграм-канале.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил московский градоначальник, приказ о частичной мобилизации в Вооружённые Силы РФ неизбежно меняет сложившийся уклад жизни призванных в его рамках на военную службу граждан и их семей.

«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жён, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ подписал сегодня», — написал он в своём сообщении.

Также Собянин уточнил, что со дня убытия мобилизованного лица на пункт сбора члены его семьи могут получить ряд мер поддержки. Так, для детей таких граждан предусмотрено: внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет; внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи; освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов; предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы; предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей; первоочередное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продлёнки; и освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов предусмотрено: предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учёта уровня доходов семьи; первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Помимо этого, Собянин указал, что для супруг и детей трудоспособного возраста, призванных по частичной мобилизации граждан, предусмотрены: организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; и содействие в поиске работы. Также все члены семьи мобилизованного имеют право на оказание единовременной материальной помощи; оказание психологической помощи; содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья; и консультирование по юридическим вопросам.

При этом он подчеркнул, что для получения помощи членам семей призванных лиц необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных.

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