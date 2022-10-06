Анкара, 6 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Турция вызвала посла Швеции из-за «оскорбительного контента» о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, показанного в юмористической программе шведского общественного телевидения SVT, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Вызванный в министерство иностранных дел Турции посол Швеции Стаффан Херрстрем был предупрежден, что «дерзкие и неподобающие выражения» в адрес Эрдогана и Турции неприемлемы.

Это произошло в тот момент, когда шведская делегация ожидалась в Анкаре для обсуждения деталей экстрадиции нескольких человек, которых Турция считает террористами, что, по мнению Анкары, является условием для одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.