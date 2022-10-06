Мелитополь, 6 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. ВСУ стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше вооружения и военных, чем за все время спецоперации. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Количество вооружений и личного состава [ВСУ], которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики продолжают нести потери в Запорожской области. За сутки 4 октября российскими войсками было уничтожено до 30 карателей ВСУ.

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