Донецк, , 08:15 — REGNUM В результате обстрелов со стороны киевских войск на территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли три мирных жителя. Об этом 6 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

В опубликованной ежедневной сводке говорится, что за некалендарные сутки, с 08:00 5 октября до 08:00 6 октября, в результате обстрелов со стороны киевских формирований погибли три мирных жителя. Ещё три человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал поддержку Северной Кореей результатов референдумов в Донбассе и на юге б. УССР.