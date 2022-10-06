Пугачёв, Саратовская область, 6 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В городе Пугачеве Саратовской области легковушка загорелась после столкновения с остановкой. В результате ДТП есть жертвы, сообщил 6 октября начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

t. me/sarprok ДТП в Саратовской области

Авария произошла около 04:00 (местное время). На улице Топорковская автомобиль марки «ВАЗ-2112» протаранил остановку и загорелся. В результате ДТП погибли три человека.

Прокуратура Саратовской области по факту аварии организовала проверку. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил столкновение с автобусной остановкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 28 сентября на трассе в Саратовской области пострадали пять человек, из них двое детей.

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