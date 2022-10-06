Москва, , 08:16 — REGNUM Оставшийся без лицензии банк «Миръ» потребовал признать банкротом бывшего главу правления Георгия Зарембу. Арбитраж Москвы пока исковое заявление к производству не принял. За 2022 год это вторая попытка признать банкротом этого фигуранта, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 4 октября 2022 года. Прочие детали претензий пока не сообщались.

В апреле 2022 года банку схожий иск суд вернул, указав на то, что с 1 апреля начал действовать мораторий на возбуждение производств по делам о несостоятельности. Стоит отметить, что срок моратория истёк 1 октября 2022 года.

Напомним, банк «Миръ» лишился лицензии почти шесть лет назад — в декабре 2016 года. На тот момент он по размеру активов входил в топ-400. Среди претензий регулятора к кредитно-финансовой организации было в том числе вовлечение «в проведение сомнительных транзитных операций».

На начало сентября 2022 года банк имеет долги перед 40 редиторами на общую сумму свыше 1,47 млрд рублей.